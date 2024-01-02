В «Оренбурге» сообщили о скором трансфере Томпсона

Дмитрий Андреев, спортивный директор «Оренбурга», дал комментарий по поводу возможного трансфера чилийского хавбека «Коло-Коло» Хорди Томпсона.

«Документы о трансфере Томпсона между клубами подписаны, но пока решается другой вопрос. Футболист меняет паспорт, и как только он получит его, сразу же присоединится к команде», - приводит слова функционера Sport24.

В прошлом году Томпсон принял участие в 27 поединках за «Коло-Коло». На его счету шесть забитых мячей и две результативные передачи. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 800 тысяч евро.