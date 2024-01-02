Шмаров оценил выступление «Спартака» в 2023 году

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Шмаров поделился мнением о выступлении команды Гильермо Абаскаля в 2023 году.

«Для «Спартака» этот год прошёл на три с плюсом. Были плохие, хорошие и средние отрезки. Нет стабильности у команды», - передает слова Шмарова «Чемпионат».

По итогам первой половины сезона «Спартак» набрал 30 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. В первом матче после зимнего перерыва подопечные Абаскаля на выезде встретятся с петербургским «Зенитом». Встреча пройдет в начале марта.