Кордоба может переехать в ОАЭ

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба находится в шорт-листе клубов из ОАЭ.

Как утверждает «РБ Спорт», несколько эмиратских команд нацелились на 30-летнего колумбийского нападающего «быков». По данным источника, сумма сделки может составить от 10 до 12 миллионов евро. При этом сообщается, что кубанский коллектив не намерен отпускать своего голеадора этой зимой.

В сезоне-2023/24 Кордоба сыграл в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых 11 раз поразил ворота соперников и сделал четыре голевые передачи.

«Краснодар» завершил первую часть сезона на вершине турнирной таблице Российской премьер-лиги.