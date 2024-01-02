Никита Чернов: «Хотелось бы больше играть»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов поделился комментарием о личных успехах по итогам прошлого года.

«В целом – я доволен собой. Выкладывался на полную, когда выходил. Конечно, хотелось бы больше играть. Надеюсь, что в следующем году все образуется», — приводит слова Чернова «Чемпионат».

В текущей кампании российский футболист появился на поле в 13 играх с учетом всех турниров, в которых стал автором одной голевой передачи.

Напомним, в 18 поединках «Спартак» набрал 30 очков и отправился в отпуск на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Отставание «красно-белых» от третьей позиции составляет два балла.