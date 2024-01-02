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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Никита Чернов: «Хотелось бы больше играть»

02 Января 2024 • 11:26 Комментировать

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов поделился комментарием о личных успехах по итогам прошлого года.

«В целом – я доволен собой. Выкладывался на полную, когда выходил. Конечно, хотелось бы больше играть. Надеюсь, что в следующем году все образуется», — приводит слова Чернова «Чемпионат».

В текущей кампании российский футболист появился на поле в 13 играх с учетом всех турниров, в которых стал автором одной голевой передачи.

Напомним, в 18 поединках «Спартак» набрал 30 очков и отправился в отпуск на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Отставание «красно-белых» от третьей позиции составляет два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Чернов
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