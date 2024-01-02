Бубнов назвал лучшего футболиста России 2023 года

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне эксперт Александр Бубнов назвал лучшего российского футболиста в 2023 год.

«Головин - лучший футболист России 2023 года. В этом сезоне он стабильно играет в составе «Монако» и получает хорошую прессу во Франции. Тренерский штаб ему доверяет - и он не подводит», - передает слова эксперта Sportbox.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин провел 15 поединков, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи. По ходу сезона Александр трижды признавался лучшим игроком месяца в составе монегасков.