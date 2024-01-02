Осинькин: «Хотелось бы, чтобы в 2024 году мы вернулись на международную арену»

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, чего бы он хотел пожелать отечественному футболу в новом году.

«Желаю российскому футболу в 2024 году — развития, развития и еще раз развития! Хотелось бы, чтобы мы вернулись на международную арену», — приводит слова Осинькина «Чемпионат».

Специалист отметил, что хотел бы видеть в нашей стране идеальную инфраструктуру, прогресс тренеров и футболистов.

По итогам 18 туров «Крылья Советов» занимают шестую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 29 зачетных баллов.

В настоящий момент РПЛ находится на паузе, а возобновление сезона запланировано на начало марта.