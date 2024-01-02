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Рианчо обратился с пожеланием к игрокам «Спартака»

02 Января 2024 • 10:48 Комментировать

Испанский специалист Рауль Рианчо, ранее работавший в тренерском штабе московского «Спартака», обратился к игрокам «народной команды» с пожеланием.

«В Новом году желаю игрокам «Спартака» успехов и здоровья! Пусть у команды все получится», - передает слова тренера Sport24.

Напомним, что на зимний перерыв спартаковцы ушли на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 баллов и отстают от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.

В первом матче Премьер-лиги после зимнего перерыва «Спартак» на выезде встретится с петербургским «Зенитом».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рауль Рианчо
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