Рианчо обратился с пожеланием к игрокам «Спартака»

Испанский специалист Рауль Рианчо, ранее работавший в тренерском штабе московского «Спартака», обратился к игрокам «народной команды» с пожеланием.

«В Новом году желаю игрокам «Спартака» успехов и здоровья! Пусть у команды все получится», - передает слова тренера Sport24.

Напомним, что на зимний перерыв спартаковцы ушли на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 баллов и отстают от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.

В первом матче Премьер-лиги после зимнего перерыва «Спартак» на выезде встретится с петербургским «Зенитом».