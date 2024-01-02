«Сочи» может усилиться марокканским футболистом

Защитник «Видада» Яхья Аттият-Аллах может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге. Об этом сообщается на страницах «Спорт-Экспресса».

Как информирует источник, заинтересованность в трансфере 28-летнего марокканского футболиста проявляет «Сочи». Трансферная стоимость потенциального новичка южан оценивается в 2,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Яхья провел 22 поединка, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

«Сочи» провально провел первую половину сезона Российской премьер-лиги. По итогам 18 туров команда с 11 баллами замыкает турнирную таблицу.