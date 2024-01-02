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Терёхин: «Динамо» играет хорошо и поборется за чемпионство»

02 Января 2024 • 00:15 Комментировать

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин с оптимизмом смотрит на перспективы «бело-голубых» в текущем сезоне. Творцом успеха команды он считает главного тренера Марцела Личку. И хотя динамовцы и при других наставниках ярко начинали, но проваливали вторую часть сезона, Терёхин не верит, что ситуация повторится.

- Клуб успел купить хороших легионеров, ребята влились в команду. Марцел нашел подход и контакт с игроками. «Динамо» играет хорошо и поборется за чемпионство, - приводит слова Терёхина «Матч ТВ».

Напомним, что прошлым летом Марцел Личка сменил «Оренбург» на «Динамо», при нем столичная команда набрала 32 очка в 18 турах и идет на третьем месте.

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