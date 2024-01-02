2 января – День шведского стола: Кто из футболистов объедается и набирает лишний вес

Футболисты тоже люди, и они не избавлены от опасности располнеть, тем более после завершения игровой карьеры. В День шведского стола сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает и показывает, как это бывает.

Кому-то всё нипочём. Немецкий нападающий Макс Крузе в 2016 году штрафовался «Вольфсбургом» за излишнее пристрастие к нутелле. Партнёры по команде удивлялись, как Крузе вообще может тренироваться и играть, потребляя такое количество шоколадной пасты. Но ему удавалось это. Марк говорил, что не собирается отказываться от нутеллы. И когда Крузе возвращался в «Вольфсбург» в 2022 году, на офисном столе специально для него поставили банку нутеллы рядом с хлебом.

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Уэсли Снейдер сразу после завершения игровой карьеры пустился во все тяжкие и располнел так располнел. Футбольный мир был шокирован кадрами Снейдера с большим пузом во время благотворительного матча. Говорят, что когда Уэсли перестал играть на профессиональном уровне, его вес вырос почти в два раза – с 67 кг до 120 кг. В последнее время Снейдер нередко выступает футбольным экспертом на ТВ, где ему наливают пиво и дают чипсы.

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Заметно прибавил в весе и Рафаэль ван дер Ваарт. Своим главным минусом называл обжорство Джанлуиджи Буффон. Впрочем, оно у чемпиона мира 2006 года было умеренным. Он мог позволить себе становиться «свиньёй», с его же слов, только на один день в неделю. Недавно Буффон завершил карьеру, и не было информации, что он прилично пополнел. А вот Самир Насри предстал в товарищеском матче в значительно изменившемся обличье.

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Рекламщик чипсов Роналдиньо начал испытывать проблемы с лишним весом ещё в «Барселоне», потом такие трудности были у него в «Милане» и дальше. Он то набирал, то сбрасывал, то набирал, то сбрасывал. Соотечественник Роналдиньо – «Зубастик» Роналдо – любит обильно поесть, зная, что имеет предрасположенность к полноте. Он заслуживает уважения за то, что в 2012 году за три месяца избавился от 17 чрезмерных килограммов, участвуя в реалити-шоу.

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По другим бразильцам. Аилтон достаточно долго поиграл в Бундеслиге, несмотря на свой лишний вес. Получил прозвище «Шаровая молния». Вроде как Феликс Магас изначально принял Аилтона в «Вердере» за массажиста, учитывая форму его тела. Блеснувший в ЦСКА Дэниэл Карвальо изрядно располнел, когда восстанавливался после травм. С лишним весом также столкнулся бывший миланский «интерист» Адриано, именуемый «Императором».

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Легендарный и неповторимый Диего Армандо Марадона имел целый комплекс проблем со здоровьем. Живя в таком стиле, в каком жил он, практически невозможно сохранять себя в нормальном состоянии во многих смыслах. В частности, было у Марадоны и ожирение. Ему не раз проводили операцию на желудке. Сообщалось, что благодаря этим мерам он худел на полсотню килограммов. Но здоровье Диего Армандо было сильно подорвано, и это ещё мягко сказано. Он умер в ноябре 2020 года от остановки сердца.



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Широкую известность благодаря конституции своего тела получил английский нападающий нигерийского происхождения Адебайо Акинфенва. Говорят, что он начал интенсивно качаться, когда стал толстеть. Выглядит очень мощно, с весом под 110 кг делал жим лёжа 200 кг. Естественно, на поле у него не были скорости, но поди попробуй выиграй у него борьбу. Играл Акинфенва в низших английских лигах до 40 лет и стал в определённом смысле мировой звездой.

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Не меньшую популярность обрёл в 45 лет 125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» из пятой по силе лиги Англии. Не Уэйн Руни и не Люк Шоу, а Уэйн Шоу по прозвищу «Пончик». Он устроил шоу, съев пирожок прямо на скамейке запасных во время матча 1/8 финала Кубка Англии против лондонского «Арсенала». Как потом выяснилось, букмекеры принимали на это событие ставки с коэффициентом 9 к 1. FA дисквалифицировала хитрого обжору, а один из супермаркетов устроил его дегустатором пирогов.

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В России сейчас главным поборником стройности футболистов является Валерий Карпин, с этим связано много историй и шуток. За сто граммов перевеса он снимает с футболистов по сто у.е. Самому Карпину худеть не надо – он и так поджарый. А вот Леонид Слуцкий, взрывавший медиапространство фотографиями, как он ест гамбургеры, в начале 2020-х годов сел на диету и за четыре месяца сбросил семнадцать килограммов.

Пивной животик есть у Романа Широкова, что видно в товарищеских матчах. Из недавно завершивших карьеру игроков явно лишний вес набрали Руслан Пименов, Виктор Файзулин, Игорь Семшов. Пожелаем же футболистам после завершения карьеры мягко переходить к новому образу жизни и перестраиваться без срывов.

Кирилл Иванцов