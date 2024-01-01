Дзюба напоминает Геничу Дракона: «У него хоть и одна голова, но две руки - обе рабочие, кстати»

2024 год - год Дракона по китайскому календарю. В российском футболе драконов нет, считает известный агент Дмитрий Селюк: «Встречаются зайчики, черепашки и обезьянки, не более того».

У комментатора Константина Генича есть подходящая кандидатура для сравнения с китайским символом - форвард «Локомотива» Артём Дзюба: «У него хоть и одна голова, но две руки - обе рабочие, кстати. Артём способен произнести любую речь так, что она будет словно пламя», - цитирует Генича RT.

Для экс-игрока «Зенита» Владислава Радимова это наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин: «Это классный, добродушный дракон».