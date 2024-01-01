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Радимов назвал имя главного «чушпана» российского футбола

01 Января 2024 • 23:21 Комментировать

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов ответил на вопрос по мотивам нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Ветерана спросили о том, кто в современном российском футболе ему напоминает «чушпана».

- Александр Соболев. Это же новогодний квиз, верно? У меня много друзей из спартаковского лагеря. Уверен, все отнесутся с юмором, - приводит слова Радимова RT.

А вот экс-динамовец Руслан Пименов на такой же вопрос ответил, что в свое время Руслан Нигматуллин ему признался, что когда-то сам в компании «чушпанов».

Радимову 48 лет, после завершения футбольной карьеры он тренировал молодежную и вторую команду «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Владислав Радимов Александр Соболев ещё теги
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