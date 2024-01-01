Хлестов отказался комментировать новогоднее средство от Ещенко

Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Хлестов отказался оценивать совет другого бывшего игрока «красно-белых» Андрея Ещенко, который рекомендует употреблять пиво и рассол от новогоднего похмелья.

- Мне сложно сказать наверняка. Я признаюсь вам, что за всю мою жизнь у меня никогда не было похмелья, - цитирует слова Хлестова «РБ Спорт».

Хлестов семь раз выигрывал национальный чемпионат в составе «Спартака». Также он является приверженцем идеи возвращения пива на футбольные стадионы.

Андрей Ещенко на протяжении пяти лет играл в «красно-белой» команде и выиграл один чемпионский титул.