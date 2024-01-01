Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сенников объяснил, почему не станет тренером

01 Января 2024 • 21:28 Комментировать

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников не готов к тренерской работе после завершения карьеры футболиста.

- Я по характеру, наверное, не тренер, - заявил Сенников «Матч ТВ». - Многие, кто получает лицензию, остаются без работы, это обидно. Опять же, быть тренером — это призвание.

Дмитрий Сенников отметил, что обилие бывших подопечных Юрия Сёмина в качестве тренеров - не случайно. Работа с успешным наставником, коим без сомнений является Юрий Палыч, «всегда дает свои плоды»,  считает экс-футболист.

Напомним, что Дмитрий Сенников в качестве эксперта регулярно обсуждает состояние дел в российском футболе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Сенников
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Арсенал» уступил «Фулхэму» и не смог закончить год первым 11
С наступающим Новым годом! 2024! 5
«Барселона» пропустит клубный чемпионат мира — известна причина 4
Леау: Надеюсь, однажды я стану капитаном «Милана» 4
Мор сделал прогноз на матч «Фулхэм» - «Арсенал» 3
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
01 Января
23:30 · Россия. Премьер-лига
Дзюба напоминает Геничу Дракона: «У него хоть и одна голова, но две руки - обе рабочие, кстати»
23:21 · Россия. Премьер-лига
Радимов назвал имя главного «чушпана» российского футбола
23:05 · Россия. Премьер-лига
Хлестов отказался комментировать новогоднее средство от Ещенко
21:28 · Россия. Премьер-лига
Сенников объяснил, почему не станет тренером
20:47 · Россия. Премьер-лига
Сенников недоволен решениями Бышовца по Евсееву, Лоськову и Овчинникову
20:07 · Россия. Премьер-лига
Смолов встретил Новый год в компании бывших футболистов сборной России фото
19:38 · Россия. Премьер-лига
Лунёв: «Думаю, матч «Карабаха» с «Зенитом» получился бы интересным»
19:24 · Россия. Премьер-лига
Агент: Гюнтер готов к переезду в Россию
19:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Родина» подпишет бывшего игрока «Сантоса» слухи
18:53 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Рубина» Безруков назвал цели команды на 2024 год
18:30 · Россия. Премьер-лига
Булыкин назвал главные открытия 2023 года в российском футболе
18:08 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский поздравил болельщиков «Спартака» с Новым годом
17:29 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Роналдо присоединится к «Ростову»
17:17 · Россия. Премьер-лига
​Билялетдинов не верит в чемпионство «Краснодара»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Клубы РПЛ заинтересованы в полузащитнике «Краснодара» Ленини слухи
Все новости
Рекомендуем