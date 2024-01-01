Сенников объяснил, почему не станет тренером

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников не готов к тренерской работе после завершения карьеры футболиста.

- Я по характеру, наверное, не тренер, - заявил Сенников «Матч ТВ». - Многие, кто получает лицензию, остаются без работы, это обидно. Опять же, быть тренером — это призвание.

Дмитрий Сенников отметил, что обилие бывших подопечных Юрия Сёмина в качестве тренеров - не случайно. Работа с успешным наставником, коим без сомнений является Юрий Палыч, «всегда дает свои плоды», считает экс-футболист.

Напомним, что Дмитрий Сенников в качестве эксперта регулярно обсуждает состояние дел в российском футболе.