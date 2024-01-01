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Сенников недоволен решениями Бышовца по Евсееву, Лоськову и Овчинникову

01 Января 2024 • 20:47 Комментировать

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников вспомнил об игре под руководством Анатолия Бышовца.

- Мне, как игроку, было обидно, когда убрали Лоськова с Евсеевым. Ребята были лидерами команды, - заявил Сенников «Матч ТВ».

Дмитрий Сенников не понимает причин ухода игроков в 2007 году и уверен, что с ними бы «железнодорожники» были бы выше итогового седьмого места в турнирной таблице. Еще одно решение Бышовца не нравится Сенникову - отказ взять обратно в команду Сергея Овчинникова

С 2000 по 2010 год Сенников провел 191 матч за «Локомотив». Бышовец же трудился в «Локомотиве» в 2006 и 2007 годах.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Анатолий Бышовец Дмитрий Сенников ещё теги
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