Сенников недоволен решениями Бышовца по Евсееву, Лоськову и Овчинникову

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников вспомнил об игре под руководством Анатолия Бышовца.

- Мне, как игроку, было обидно, когда убрали Лоськова с Евсеевым. Ребята были лидерами команды, - заявил Сенников «Матч ТВ».

Дмитрий Сенников не понимает причин ухода игроков в 2007 году и уверен, что с ними бы «железнодорожники» были бы выше итогового седьмого места в турнирной таблице. Еще одно решение Бышовца не нравится Сенникову - отказ взять обратно в команду Сергея Овчинникова

С 2000 по 2010 год Сенников провел 191 матч за «Локомотив». Бышовец же трудился в «Локомотиве» в 2006 и 2007 годах.