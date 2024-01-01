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Лунёв: «Думаю, матч «Карабаха» с «Зенитом» получился бы интересным»

01 Января 2024 • 19:38 Комментировать

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв порассуждал, как бы завершился матч между командой из Азербайджана и питерским «Зенитом», за который он выступал на протяжении четырех лет.

Вратарь сборной России отметил, что смотрел игру между команды с берегов Невы и «Нефтчи», но у него остались не самые лучшие впечатления.

«Но это была товарищеская игра, «Зенит» приехал без лидеров, у «Нефтчи» половина команды также отправилась в сборные. Но думаю, матч «Карабаха» с «Зенитом» получился бы интересным, был бы зрелищный футбол», - приводит слова Лунёва «РБ Спорт».

Напомним, что «Карабах» в этом сезоне впервые вышел в плей-офф Лиги Европы.

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