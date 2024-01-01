Агент: Гюнтер готов к переезду в Россию

Агент защитника «Вероны» Корая Гюнтера Эрсин Акан рассказал, что его клиент готов к тому, чтобы продолжить карьеру в России уже в зимнее трансферное окно.

«Мы контактируем с несколькими российскими клубами. Корай готов приехать в Россию», - приводит слова Акана «РБ Спорт».

Контракт 29-летнего футболиста с итальянской командой рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро.

В текущем сезоне немецкий игрок не появлялся на поле.

Ранее Гюнтер выступал за дортмундскую «Боруссию», турецкий «Галатасарай», а также ряд итальянских команд.