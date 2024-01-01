Полузащитник «Рубина» Безруков назвал цели команды на 2024 год

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков назвал главные цели казанского клуб на 2024 год.

Игрок отметил, что хотелось бы, чтобы его команда набрала как можно больше очков, ведь он является таким игроком, для которого важны не личные достижения.

«Буду просто счастлив, если мы закончим ещё выше, например, в четвёрке или поборемся за высшие места», - приводит слова Безрукова «Чемпионат».

Подопечные Рашида Рахимова ушли на зимний перерыв (после 18 туров), занимая восьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков. Отставание от идущего на третьем месте «Динамо» составляет четыре балла.