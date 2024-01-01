Булыкин назвал главные открытия 2023 года в российском футболе

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал о главных открытиях в российском футболе в прошедшем календарном году.

Экс-игрок сборной России выделил «Краснодар», который смог задержаться в лидерах турнирной таблицы после первой части сезона.

«Также отмечу «Крылья», которые тоже сначала держались в тройке», - приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Напомним, что подопечные Владимира Ивича после 18 туров опережают питерский «Зенит» на два балла в борьбе за лидерство, а самарский клуб же занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своем активе 29 очков.