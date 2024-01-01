Зиньковский поздравил болельщиков «Спартака» с Новым годом

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский поздравил болельщиков «красно-белых» с Новым годом.

«Спасибо всем болельщикам «Спартака», что поддерживают нашу команду в любых моментах: и в хороших, и в плохих. Всем крепкого здоровья и счастья! И хорошего Нового года!» - приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

Подопечные Гильермо Абаскаля ушли на зимний перерыв на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

В текущем сезоне Зиньковский принял участие в 24 играх во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.