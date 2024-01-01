Стало известно, когда Роналдо присоединится к «Ростову»

Агент нападающего болгарского «Левски» Роналдо Жулио Сезар Гранха рассказал, когда его клиент присоединится к «Ростову».

«6 января мы с Роналдо вылетаем в Турцию, чтобы там пройти медосмотр, после чего подпишем контракт с «Ростовом», - заявил агент в разговоре с «Матч ТВ».

Ранее СМИ сообщали, что игрок болгарского клуба заключит контракт с командой с берегов Дона на 4,5 года, а сумма сделки составит два миллиона евро.

Напомним, что 23-летний правый вингер является воспитанником бразильской «Байи».

В текущем сезоне Роналдо принял участие в 25 играх во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и одной результативной передачей партнерам по команде.