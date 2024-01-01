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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Билялетдинов не верит в чемпионство «Краснодара»

01 Января 2024 • 17:17 Комментировать

Известный в прошлом российский футболист Динияр Билялетдинов не верит в то, что «Краснодар» выиграет титул Премьер-лиги в этом сезоне.

Стоит сказать, что после восемнадцати туров именно «Краснодар» располагается на вершине турнирной таблицы РПЛ.

«В чемпионство «Краснодара» я не верю. Думаю, им не хватит опыта. Чемпионская гонка – это психология, опыт. А у «Зенита» его больше», - цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

Отметим, что второй «Зенит» в настоящий момент отстаёт от «Краснодара» на два очка. Питерская команда становилась чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динияр Билялетдинов
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