​Билялетдинов не верит в чемпионство «Краснодара»

Известный в прошлом российский футболист Динияр Билялетдинов не верит в то, что «Краснодар» выиграет титул Премьер-лиги в этом сезоне.

Стоит сказать, что после восемнадцати туров именно «Краснодар» располагается на вершине турнирной таблицы РПЛ.

«В чемпионство «Краснодара» я не верю. Думаю, им не хватит опыта. Чемпионская гонка – это психология, опыт. А у «Зенита» его больше», - цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

Отметим, что второй «Зенит» в настоящий момент отстаёт от «Краснодара» на два очка. Питерская команда становилась чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов.