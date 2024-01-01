Несколько клубов Российской премьер-лиги хотят видеть в своих рядах полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини.

По данным «РБ Спорт», представители футболиста готовы рассмотреть предложения из России, а руководство «быков», в свою очередь, готово отпустить игрока в зимнее трансферное окно.

Контракт 26-летнего опорного полузащитника с «Краснодаром» рассчитан до лета 2025 года.Портал Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро.

В текущем сезоне Ленини принял участие в 15 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде.