Лунёв: «Карабах» был бы одним из лидеров в РПЛ

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв рассказал, что команда из Азербайджана была бы одним из лидеров турнирной таблицы Российской премьер-лиги.

Вратарь отметил, что в России на стадионах атмосфернее даже с учетом Fan ID, но в плане игры сравнивать тяжело.

«Карабах» был бы одним из лидеров, боролся бы за самые высокие места. Когда я приходил в команду, меня настраивали, что настоящий футбол начинается в еврокубках, но при этом я был приятно удивлен — все команды в лиге пытаются играть в современный футбол», - приводит слова Лунёва «РБ Спорт».

Напомним, что «Карабах» впервые в своей истории вышел в плей-офф Лиги Европы.