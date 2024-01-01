Агент: У Вагнера не было предложений от ЦСКА

Агент нападающего Вагнер Лава Эвандро Феррейра высказался о будущем своего клиента.

Агент отметил, что бразилец в четверг, 4 января, подпишет контракт с «Атлетико Гойяньенсе», хотя он мог остаться «Спорт Ресифи», но команда не смогла добиться повышения.

«У нас было несколько интересных предложений, в основном от бразильских клубов. Мы выбрали то, которое посчитали наиболее амбициозным», - приводит слова Феррейры Metaratings.ru.

Также он отметил, что московский ЦСКА, за который 39-летний футболист выступал на протяжении почти десяти лет, не делал официальных предложений.