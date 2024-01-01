​Мостовой оценил перспективы российского футбола

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой высказался на тему перспектив российского футбола в наступившем 2024 году.

«Они туманны, думаю, многие согласятся. Всё будет так, как и в прошлом – мы варимся в собственном огороде. Чего-то такого нового не предвидится. Я всегда говорил, что если хочешь быть сильным, то и играть тебе нужно против сильных. А сейчас мы лишены такой возможности», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что в конце февраля 2022 года российский футбол оказался под санкциями. С тех пор российские клубы и сборные не выступают в официальных международных соревнованиях. Когда санкции могут быть сняты, сказать сложно.

Добавим, что лидером чемпионата России после восемнадцати сыгранных туров является «Краснодар». Второе место занимает «Зенит», а тройку замыкает «Динамо».