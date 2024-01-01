​Каррера высказался о сезоне «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о сезоне, который проводит команда.

«После хорошего старта «Спартак» сдал, заблудился, из-за чего пошла серия неудач под конец этого года. Надеюсь, в следующем году они исправят ситуацию», - слова Карреры на своих страницах приводит Sport24.

В восемнадцати прошедших турах Премьер-лиги «Спартак» смог набрать 30 очков. На текущий момент команда Гильермо Абаскаля располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата.

Чемпионат России продолжится после зимних каникул – в начале марта.

Стоит сказать, что в 2017 году «Спартак» под руководством Массимо Карреры становился чемпионом России.