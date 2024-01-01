Динияр Билялетдинов: «Из оставшихся 12 матчей «Спартаку» нужно выиграть хотя бы 8»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Динияр Билялетдинов высказался о перспективах столичного клуба в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России отметил, что Абаскаль должен продолжить свою работу, к тому же, по его мнению, если «красно-белые» выиграют несколько матчей, то они смогут бороться за чемпионство.

«Из оставшихся 12 матчей нужно выиграть хотя бы 8. И тогда это будет гарантированное попадание в тройку.

Может, даже первое место», - приводит слова Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» ушёл на зимнюю паузу на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ.