​«Спартаку» интересен форвард из Бразилии

Нападающий Маркос Леонардо может сменить «Сантос» на другой клуб. Как сообщает на своих страницах UOL, в числе клубов, проявляющих интерес к 20-летнему футболисту, находится московский «Спартак».

Маркосу Леонардо 20 лет, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 25 миллионов евро. В 168 матчах за «Сантос» Леонардо забил 54 гола и отдал 11 результативных передач на партнёров.

«Спартак» проводит зимние каникулы на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь зачётных баллов.