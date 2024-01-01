В «Урале» сообщили, что Влут будет готов к первому сбору

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, когда нападающий Рай Влут, который полностью восстановился от травмы, присоединится к команде.

«К первому сбору Влут, конечно, должен быть готов», - приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Напомним, что 28-летний футболист не появлялся на поле в этом сезоне. В мае нидерландец получил травму пяточной кости, а затем перенёс операцию и проходил реабилитацию на своей родине.

Соглашение Влута с уральской командой, ряды которой он пополнил весной 2022 года, рассчитано конца нынешнего календарного года.

«Урал» после 18 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.