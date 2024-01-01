​«Спартак» примет решение по Мелёшину после первого сбора

Нападающий Павел Мелёшин отправится со «Спартаком» на первый зимний учебно-тренировочный сбор. Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

Отмечается, что «Спартак» примет решение по будущему Мелёшина после завершения первого сбора.

В сезоне 2023/2024 Павел Мелёшин провёл за «Спартак» восемь матчей. В них 19-летний нападающий записал на свой счёт один гол.

После восемнадцати сыгранных туров «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь зачётных баллов.