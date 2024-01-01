Агент: У «Зенита» нет решения по Чистякову

Агент защитника питерского «Зенита» Дмитрия Чистякова Андрей Талаев рассказал о будущем своего клиента в составе команды с берегов Невы.

Агент отметил, что от других клубов есть определенная конкретика, но нужно понимать, что хотят руководители «Зенита» и насколько они готовы отпустить игрока в аренду.

«У них пока нет решения. Дедлайны? Какие здесь могут быть дедлайны? На сегодняшний день Дмитрий едет на сборы с «Зенитом», - приводит слова Талаева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Чистяков принял участие лишь в восьми играх во всех турнирах.

Его соглашение рассчитано до лета 2025 года.