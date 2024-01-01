«Спартак» сообщил о смене названия стадиона

Пресс-служба «Спартака» сообщила о смене названия домашнего стадиона команды – «красно-белые» будут принимать соперников на «Лукойл Арене».

Стоит сказать, что в августе 2022 года компания «Лукойл» стала единственным владельцем «Спартака» после того, как Леонид Федун передал ей свои акции и вышел из управления клубом.

В последние годы стадион «Спартака» назывался «Открытие Банк Арена». Соглашение между футбольным клубом и банком «Открытие» было рассчитано до конца 2023 года.

«Спартак» после восемнадцати сыгранных туров располагается на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь очков.