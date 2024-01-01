В «Оренбурге» оценили результаты за 2023 год

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о результатах уральской команды в 2023 году.

Спортивный функционер отметил, что вторая часть прошлого сезона была очень хорошей, ведь удалось показать лучший результат в истории клуба, но после ухода чешского специалиста Марцела Лички в московское «Динамо» стало тяжеловато.

«Потихоньку стали исправлять ситуацию, но концовка года нам удалась не очень — будем бороться, никто не опускает руки.

Думаю, что в целом 2023 год получился для «Оренбурга» на три с плюсом», - приводит слова Андреева «Матч ТВ».

«Оренбург» ушёл на зимний перерыв в зоне стыковых игр, на 14-й строчке в турнирной таблице.