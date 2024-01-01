«Краснодар» уже в первый месяц 2024 года может продлить соглашение с наставником Владимиром Ивичем.

Как сообщает «РБ Спорт», руководство клуба во время первых сборов, которые состоятся в Дубае, предложит новый контракт сербскому специалисту.

Напомним, что 46-летний тренер возглавил «быков» в январе прошлого года. Его действующее соглашение рассчитано до конца этого календарного года.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу, после 18 туров Российской премьер-лиги, на первой строчке в турнирной таблице, опережая питерский «Зенит» на два балла.

Ранее Ивич возглавлял «Уотфорд», ПАОК и «Маккаби» Тель-Авив.