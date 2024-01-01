Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» в январе может продлить контракт с Ивичем слухи

01 Января 2024 • 14:05 Комментировать

«Краснодар» уже в первый месяц 2024 года может продлить соглашение с наставником Владимиром Ивичем.

Как сообщает «РБ Спорт», руководство клуба во время первых сборов, которые состоятся в Дубае, предложит новый контракт сербскому специалисту.

Напомним, что 46-летний тренер возглавил «быков» в январе прошлого года. Его действующее соглашение рассчитано до конца этого календарного года.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу, после 18 туров Российской премьер-лиги, на первой строчке в турнирной таблице, опережая питерский «Зенит» на два балла.

Ранее Ивич возглавлял «Уотфорд», ПАОК и «Маккаби» Тель-Авив.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Ивич
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Арсенал» уступил «Фулхэму» и не смог закончить год первым 11
«МЮ» неважно сыграл против «Ноттингем Форест» и потерпел 14-е поражение в сезоне 8
​Артур переходит в «Зенит» - раскрыт игровой номер бразильца в России 6
С наступающим Новым годом! 2024! 5
«Барселона» пропустит клубный чемпионат мира — известна причина 4
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Января
17:29 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Роналдо присоединится к «Ростову»
17:17 · Россия. Премьер-лига
​Билялетдинов не верит в чемпионство «Краснодара»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Клубы РПЛ заинтересованы в полузащитнике «Краснодара» Ленини слухи
16:58 · Россия. Премьер-лига
Лунёв: «Карабах» был бы одним из лидеров в РПЛ
16:41 · Россия. Премьер-лига
Агент: У Вагнера не было предложений от ЦСКА
15:48 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой оценил перспективы российского футбола
15:45 · Россия. Премьер-лига
Агент Азмуна: «Я думаю, что российские клубы не забывают про Сердара»
15:36 · Россия. Премьер-лига
​Каррера высказался о сезоне «Спартака»
15:33 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов: «Из оставшихся 12 матчей «Спартаку» нужно выиграть хотя бы 8»
15:23 · Россия. Премьер-лига
​«Спартаку» интересен форвард из Бразилии
15:21 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» сообщили, что Влут будет готов к первому сбору
15:10 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» примет решение по Мелёшину после первого сбора
15:01 · Россия. Премьер-лига
Агент: У «Зенита» нет решения по Чистякову
14:39 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» сообщил о смене названия стадиона
14:19 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» оценили результаты за 2023 год
Все новости
Рекомендуем