1 января – День похмелья: Кто из футболистов «спиртсмен», а кто трезвенник

1 января отмечается Международный день похмелья. В эту дату сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, какие отношения с алкоголем у разных футболистов.

Лунёв, Бухаров, Ионов, Денисов

Будучи вратарём «Зенита», Андрей Лунёв в июне 2019 года угодил в скандальную историю в аэропорту Внуково. Он не смог попасть на рейс в Санкт-Петербург после матча сборных России и Кипра, где он остался в запасе. У Лунёва возник конфликт с сотрудниками авиакомпании, он нецензурно выражался, и полиция составила в отношении него протокол о мелком хулиганстве. В крови Андрея было обнаружено 0,77 промилле алкоголя.

За несколько лет до этого во всей «красе» показал себя в аэропорту «Пулково» Александр Бухаров. Разбил бокал, потушил окурок об дорогой палас, хватал работниц воздушной гавани. Как следствие – тоже административный протокол о мелком хулиганстве. Сам Бухаров признавался, что попадал и в другие алкогольные инциденты на зенитовском этапе карьеры. В общем, не нужно ему было покидать «Рубин», где у него всё хорошо складывалось.

Алексей Ионов масштабно кутил в 2011 году, самым эпичной историей стала погоня за ним сотрудников ГИБДД. «Зенит» после этого закрыл Ионова на базе и вскоре продал в «Кубань». Алексей остепенился и больше в скандальные сводки не попадал, а карьера у него сложилась достаточно неплохая. Поиграл он и за «Динамо», и за ЦСКА, и за сборную России.

Игорь Денисов отказался от алкоголя уже в 30+ лет и понял, что после этого у него не осталось друзей. А раньше, выпивая, Денисов становился, как он сам говорил, «неуправляемым зверем». Алексей Гасилин в дубле «Шальке» столкнулся с общекомандной традицией пить пиво после матчей. Когда он потом приостановил карьеру, решил отказаться от «пенного золота», поскольку «разжирел, как свинья».

Рибери, Яя Туре, Промес, Грилиш

Клубы Бундеслиги участвуют в Октоберфесте, но порой некоторые футболисты отказываются пить пиво и фотографироваться с ним. Так делали в «Баварии» Садио Мане и Нуссер Мазрауи – по религиозным убеждениям. Не пьёт и Франк Рибери, но Джером Боатенг нашёл выход из этой ситуации, вылив ему на голову большую кружку пива на праздновании чемпионства «Баварии».

Яя Туре вроде тоже не употребляет спиртное, но когда его в 2016 год остановили за рулём в Лондоне, то обнаружили алкоголь в его крови. Объяснением стало то, что его подмешали Туре в другой напиток, а он не знал. Квинси Промес рассказал, что отказался от выпивок в 2017 году, однако допустил, что после завершения карьеры наверстает упущенное.

Пьяные похождения и лежания Джека Грилиша на асфальте не помешали ему оказаться в «Манчестер Сити», где он отличился обильными возлияниями на праздновании победы в Лиге чемпионов. Конкуренцию в алкогольном плане Грилишу составляет Кайл Уокер, который иной раз подшофе спускает с себя штаны и лапает женщин в баре. А кто не пьёт в «Манчестер Сити», так это Натан Аке.

Как-то Грилиш заявил, что хочет играть в футбол с радостью, – как Пол Гаскойн. О проблемах того с алкоголем складывались легенды. Он лечился от пагубного пристрастия, но всё равно срывался. Джордж Бест в начале нулевых перенёс пересадку печени, а через три года умер из-за осложнений в возрасте 59 лет. Его коронной фразой стало признание, что в 1969 году он завязал с женщинами и алкоголем, и это были худшие 20 минут в его жизни.

Винни Джонс, Руни, Алиев, Милевский

«Плохой парень» Винни Джонс, хватавший Гаскойна на футбольном поле за интимные места, тоже любил выпивать, не раз арестовывался и штрафовался за пьяную езду, устраивал дебоши. В 2020 году Джонс отметил семь лет трезвости и назвал алкоголь худшим наркотиком на планете. Тони Адамс имел схожие проблемы – при этом провёл свыше пятисот матчей за лондонский «Арсенал». Адамс объяснял, что алкоголь притупляет боль от ударов по ногам во время матчей.

Уэйн Руни рано получил широкую известность, и ему было непросто справляться с давлением. Когда у него выдавалась пара дней без футбола, он просто запирался и пил. Руни не решался обсуждать свои проблемы с другими и заливал их алкоголем. По словам Уэйна, все свои нелепые поступки он совершил в нетрезвом состоянии, а когда он научился себя контролировать, то потерял что-то в своей игре.

Леонид Слуцкий рассказывал, что Дмитрий Годунок в ФК «Москва» напивался после матчей и в таком состоянии лез к нему с тактическими разборами. Александр Алиев давал такую оценку, что его поколение футболистов и пило, и играло, а сейчас не пьют и не играют. Артём Милевский, сильно располневший после завершения игровой карьеры, недавно угодил из-за постоянных запоев в больницу.

Янчик, Тумилович, Гарринча, Широков

Приобретая летом 2007 года перспективного молодого нападающего Давида Янчика, московский ЦСКА явно надеялся перепродать его потом с большой выгодой. Но получилось иначе. Янчик сравнял счёт на финише дерби со «Спартаком» – и это был его единственный гол за «красно-синих». Давид, испытывавший проблемы с алкоголем, пошёл по арендам и впал в футбольное небытие.

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Одним из самых скандальных игроков чемпионата России был вратарь Геннадий Тумилович. С ним связано много интересных баек. В частности, в нетрезвом состоянии он угонял клубный автобус, а наутро после бани – ещё и троллейбус. Тумилович утверждает, что когда бросил писать, стал играть хуже. А Сергей Горлукович, выпивая вечером, утром бегал кросс и к тренировке подходил уже трезвым.

Не избавлены от алкогольного искушения и некоторые бразильские футболисты. Адриано, попадавший в криминальную хронику, пил что ни попадя, а в «Интере» заявляли, что у него мышечная травма. Гарринча не дожил до полтинника, скончавшись от цирроза печени, вызванного зелёным змием. Сократес умер в 57 лет из-за проблем с пищеварительным трактом вследствие тяги к спиртному.

Доминик Собослаи, празднуя с болельщиками попадание сборной Венгрии на Евро-2024, пригубил рюмку палинки. Гарет Бэйл однажды сильно напился, поэтому теперь обходится без алкоголя, но это не помешало ему выпустить собственный бренд пива. На заре карьеры по пьяной колее ходил Роман Широков, собиравший крышки с бутылок пива. Впрочем, если ему верить, под заборами он всё-таки не валялся.

Иван Игнатьев, Юран, Саенко, Алексей Бугаев

Разгульный образ жизни Ивана Игнатьева не был секретом ещё во время выступлений за «Краснодар». Потом он дважды попадал в неприятные истории на свои дни рождения. Выложил видео с пивными танцами на Маьдивах и был выведен из ночного клуба в Красноярске в нетрезвом виде. В начале прошлого года Игнатьев уверял, что многое в свое переосмыслил, но реализовать свои футбольные таланты ему по-прежнему весьма непросто.

Английская пресса отмечала, что Сергей Юран, выступая за «Миллуолл», «попадал на дно бутылки чаще, чем в ворота». Юран парировал, что это не является правдой и на 50 процентов. А вот с тем, что пьяного Андрея Аршавина в 2013 году не пустили в Лондоне в ночной клуб, не поспоришь, – есть видео. Александр Мостовой и Игорь Шалимов через СМИ подкалывали друг друга, как тот или другой раньше перебирал лишнего.

Иван Саенко мог бы ассоциироваться только с «Нюрнбергом», Евро-2008 и московским «Спартаком», но оседлал тему пьянства, впутал Кержакова в мутную историю со строительством завода и сам погорел на каких-то африканских авантюрах. Роман Павлюченко пять лет назад говорил, что Саенко выглядит как бомж. А Алексея Бугаева, имевшего проблемы с алкоголем, сейчас подозревают в покушении на сбыт наркотиков.

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Мораль сей басни такова: не пейте или пейте в меру – и многих проблем не будет.

По материалам: Спорт-Экспресс, Матч ТВ, Sport24, Чемпионат.сom, YouTube, The72.

Кирилл Иванцов