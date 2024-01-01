Известный российский агент Алексей Сафонов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал футболистов, от которых ждёт прогресса в 2024 году.

«Хотел бы чтобы блокада эта закончилась. Хочется мирного неба над головой и чтобы молодёжь, которую ведёт моё агентство, одно из самых талантливых в стране, чтобы потихоньку была не подающей надежды, а оправдывающей. Как в этом году Константин Тюкавин, в следующем году жду прогресса от Арбузова, Чупаёва. Есть ребята, которые могут выстрелить уже в 2024 году», — сказал Сафонов.

В зимнее трансферное окно 19-летний Ярослав Арбузов перешёл из ЦСКА в «Балтику». Футболист является воспитанником «армейского» клуба.

19-летний Александр Чупаёв является воспитанником «Локомотива». Сейчас молодой центральный нападающий выступает за «Динамо-2». В нынешнем сезоне Чупаёв сыграл 15 матчей за команду, отметившись девятью голами.