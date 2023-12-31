Безруков назвал самый памятный матч «Рубина» в 2023 году

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков ответил на вопрос о самом памятном матче своей команды в 2023 году.

«Среди матчей «Рубина» самым памятным я назову с «Ахматом», потому что после него у нас началась победная серия. Тогда были кадровые потери, но даже с ними мы смогли добиться результата», — цитирует Безрукова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в 14 матчах за «Рубин» и стал автором двух результативных передач.

После 18 туров казанский клуб находится на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 28 зачетных баллов.