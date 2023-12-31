Безруков: «Я получил кайф от игры «Зенита» и «Краснодара»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков рассказал, какой матч РПЛ ему запомнился больше всего в 2023 году.

«Я выделю матч «Зенита» и «Краснодара», потому что это была игра между двумя потенциальными чемпионами. Мне очень понравилось, я получил кайф от этой игры», — приводит слова Безрукова «Чемпионат».

Напомним, по итогам 18 туров «Краснодар» является лидером в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 38 очков. «Зенит» завершил первую часть сезона на второй строчке, имея в копилке 36 баллов.

Возобновление национального чемпионата состоится в начале марта следующего года.