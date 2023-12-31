Осинькин: «Можем допустить перевес на один-два килограмма, а за большее штрафуем»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин признался, что штрафует футболистов за лишний вес после отпуска.

«Если мы давали какие-то рекомендации, то на весь отпуск. По весу мы можем допустить перевес на один-два килограмма, а за большее штрафуем. Но и эти штрафы только день на третий после начала сборов», — приводит слова Осинькина портал «РБ Спорт».

В первой половине сезона «Крылья Советов» под руководством Осинькина провели 18 матчей в рамках Российской премьер-лиги, в которых набрали 29 очков и отправились на перерыв на шестой позиции.

Стоит сказать, что отставание самарской команды от третьего места составляет три балла.