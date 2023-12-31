​Сёмин: «Мы можем многое изменить в российском футболе»

Экс-рулевой московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о своих пожеланиях российскому футболу на 2024 год.

«Хочу пожелать нашему футболу в следующем году во многих моментах идти своим путём и искать что-то новое. Мы можем многое изменить: развитие детско-юношеского футбола и понимаете самой игры», - цитирует Сёмина Sport24.

Сёмин выразил желание, чтобы в российском футболе работали игроки, которые ранее многое отдали российскому спорту. Что касается возможного снятия санкций с российского футбола, то Сёмин предложил подумать об этом уже в новом году.

Отметим, что на текущий момент лидером чемпионата России является «Краснодар». Второе место занимает «Зенит», а тройку замыкает «Динамо».