​Без Промеса: Глава РПЛ составил сборную первой части сезона

Александр Алаев, который занимает должность президента Российской премьер-лиги, составил сборную первой части сезона.

На ворота Алаев «поставил» Сафонова, в оборонительную линию – Сантоса, Алонсо, Осипенко и Волкова, в полузащиту – Лаксальта, Вендела и Сперцяна, а в линию атаки – Глушенкова, Чалова и Кордобу.

Любопытно, что Алаев не включил в свою символическую команду нападающего «Спартака» Квинси Промеса. Президент РПЛ дал комментарий на этот счёт.

«А вместо кого его включить в эту сборную? Глушенков, по моему мнению, вообще номер один», - слова Алаева приводит Sport24.