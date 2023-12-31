«Акинфеев навсегда вписал себя в историю ЦСКА» — Орешкин

Председатель правления ЦСКА Максим Орешкин поделился комментарием о значимости вратаря Игоря Акинфеева для «армейцев».

«ЦСКА уже никогда не будет без Акинфеева. Акинфеев навсегда вписал себя в историю этого клуба, и он будет тем человеком, с которым футбольный клуб ЦСКА будет ассоциироваться долгие-долгие годы», — приводит слова Орешкина «Спорт-Экспресс».

За основную команду «красно-синих» Акинфеев выступает с 2003 года. В нынешнем сезоне 37-летний футболист принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 20 мячей и шесть раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Действующий контракт Акинфеева с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость голкипера составляет полтора миллиона евро.