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Селюк: Помогать африканским футболистам из бедных семей — моё призвание

31 Декабря 2023 • 16:08 Комментировать

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о своей работе. По его словам, он помогает молодым игрокам проявить себя и испытывает радость, когда его подопечные начинают зарабатывать хорошие деньги и помогать своим родителям.

«Вы знаете, что у меня большинство игроков из Африки, из очень бедных семей и, я считаю, что это даже мое призвание помогать этим ребятам. Потому что я их беру голыми и босыми, как говорится», — цитирует Селюка Vprognoze.

Одним из известных клиентов Селюка является форвард грозненского «Ахмата» из Буркина-Фасо Мохамед Конате, трансферная стоимость которого оценивается в два с половиной миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Селюк
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