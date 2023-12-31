​Аленичев: «С таким составом «Спартак» должен бороться минимум за тройку»

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что команда должна располагаться в турнирной таблице Премьер-лиги повыше, чем сейчас.

После восемнадцати туров «Спартак» занимает в чемпионате России пятое место. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь зачётных баллов.

По словам Аленичева, с учётом плотности в таблице Премьер-лиги текущее пятое место является неплохим показателем для «Спартака». В то же время экс-игрок отметил, что «красно-белые» должны решать более высокие задачи.

«С таким составом команда должна бороться минимум за тройку, хотя, если говорить откровенно, чемпионами стать вряд ли получится», - цитирует Аленичева ТАСС.