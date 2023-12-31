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В «Урале» высказались о будущем Ганчаренко

31 Декабря 2023 • 15:45 Комментировать

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о будущем Виктора Ганчаренко на посту главного тренера команды из Екатеринбурга.

«Думаю, что если Виктор Михайлович захочет, то продолжит работу с нами, опасений у меня по этому поводу нет. Если только не получит приглашение от «Барселоны» (смеется)», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

По мнению функционера, никаких проблем с продлением контракта Ганчаренко возникнуть не должно.

46-летний специалист возглавляет «Урал» с лета 2022 года. В текущем сезоне «шмели» провели 18 матчей в рамках РПЛ, в которых набрали 19 очков. На зимний перерыв команда отправилась на 12-й позиции в турнирной таблице.

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Урал Григорий Иванов Виктор Ганчаренко ещё теги
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