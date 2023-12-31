​Аленичев дал совет «Спартаку»

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев дал совет московскому клубу. Известный в прошлом игрок считает, что «красно-белым» нужно точечное усиление состава.

«В этом году «Спартак» играл нестабильно, команду лихорадило. Я думаю, что команде нужны точечные усиления, посмотрим, каким «Спартак» выйдет после зимней паузы, может, перерыв пойдёт на пользу», - цитирует Аленичева ТАСС.

На текущий момент «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь зачётных баллов.

Сезон Российской премьер-лиги продолжится после зимних каникул – в начале марта.