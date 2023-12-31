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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Аленичев дал совет «Спартаку»

31 Декабря 2023 • 15:37 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев дал совет московскому клубу. Известный в прошлом игрок считает, что «красно-белым» нужно точечное усиление состава.

«В этом году «Спартак» играл нестабильно, команду лихорадило. Я думаю, что команде нужны точечные усиления, посмотрим, каким «Спартак» выйдет после зимней паузы, может, перерыв пойдёт на пользу», - цитирует Аленичева ТАСС.

На текущий момент «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь зачётных баллов.

Сезон Российской премьер-лиги продолжится после зимних каникул – в начале марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Аленичев
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