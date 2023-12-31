Губерниев: «Спартак» при Абаскале не безнадёжен»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о будущем испанского специалиста Гильермо Абаскаля на посту наставника московского «Спартака».

«По большому счету стране плевать, продержится Абаскаль до конца 2024 года или нет. Если он не продержится, придет другой тренер. Важно, чтобы «Спартак» играл не через пень колоду, а хорошо», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

При этом, как считает эксперт, под руководством Абаскаля столичный клуб не безнадежен.

По итогам 18 туров «Спартак» имеет в своей копилке 30 очков и находится на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ.

Трудовой договор 34-летнего Абаскаля с «красно-белыми» рассчитан до лета 2025 года.