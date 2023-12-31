Российский футбольный союз поздравил футбольных болельщиков с Новым годом посредством публикации в «Телеграме».

Пресс-служба РФС показала анимацию с известным арбитром Сергеем Карасёвым. Он держит в руках электронное табло, которое демонстрирует смену 2023 года на 2024 год.

«Дорогие друзья, с Новым 2024 годом! Пусть он подарит много ярких событий, больших побед и потрясающих эмоций – как на футбольном поле, так и за его пределами!» - говорится в поздравлении.

Отметим, что Сергей Карасёв получил новый опыт, поработав в чемпионате Саудовской Аравии.