Никита Медведев: «Я счастлив, что после тяжёлой травмы вернулся на футбольное поле»

Голкипер «Ростова» Никита Медведев рассказал, что бы пожелал себе в новом году.

«Я счастлив, что после очень долгой и тяжелой травмы вернулся на футбольное поле. Каждый день получаю очень большое удовольствие от игры в футбол и на тренировках, и на играх», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Вратарь добавил, что в новом 2024 году хотел бы иметь больше игровой практики и выполнять вместе с командой большие задачи.

В текущем сезоне Медведев появился на поле в семи матчах с учетом всех турниров и пропустил девять голов.

После 18 туров «Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 21 очко.